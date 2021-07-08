Российского депутата с побоями выгнали из мэрии из-за «отсутствия» маски

Российский депутат Центрального района Челябинска Роман Никитин получил сотрясения мозга после потасовки, которая произошла в мэрии города, когда охрана пыталась выгнать мужчину из здания. Об этом сообщает URA.RU.

По версии депутата, он пришел в администрацию Челябинска, чтобы отдать обращение к главе города Наталье Котовой. На входе его остановила охрана и не дала пройти дальше, несмотря на то, что Никитин показал удостоверение личности. «Удостоверение показал, но вахтеры на входе отказались запускать, так как нужна маска, и одежда у меня неподходящая, а также им дали команду меня не пускать», — рассказал Никитин.

Вахтеры сказали Никитину, что не пропустят его в здание из-за отсутствия маски, однако на видео с места происшествия, которое снимал депутат, видно, что при нем имеются средства индивидуальной защиты. Также охрана указала на неподобающий внешний вид мужчины: он был одет в футболку и шорты. Далее, по словам Никитина, одна из охранников схватила его за левую руку, поцарапала ее, а также попыталась применить на нем болевой прием. Затем, схватив мужчину за шею, она ударила его сверху.

В администрации города придерживаются иной версии событий. «Депутат Никитин пытался прорваться через турникет. Охрана просила его успокоиться, не дебоширить, уйти и вернуться в нормальном виде. Руку он травмировал сам», — заявили в пресс-службе мэрии.

Уходя, депутат пообещал вызвать полицию и снять побои. В итоге обе стороны вызвали в мэрию полицию.