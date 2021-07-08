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Драка россиян в очереди на прививку от COVID-19 попала на видео

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В Санкт-Петербурге россияне, желающие сделать прививку от COVID-19, подрались в очереди на процедуру. Видео инцидента опубликовало издание «Подъем».

На кадрах видно, как мужчины конфликтуют из-за недопонимания по поводу места в очереди. Как отметили очевидцы, в связи с нехваткой препарата горожане проводят там по 10-12 часов.

В свою очередь, в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга изданию рассказали, что проблема состоит не в дефиците вакцины, а в загруженности врачей. Власти уточнили, что с 12 июля в этом пункте вакцинации будет увеличено время работы, и жители смогут сделать прививку в период с 12 до 19 часов.

Ранее в подмосковном городе Пушкино россияне подрались из-за очереди на прививку от COVID-19. На кадрах видно, что у входа в пункт вакцинации скопилось много людей. Мужчина пытается пройти на прививку вне очереди, после чего другой россиянин замечает это и начинает его отталкивать. В этот момент из толпы выкрикивают, что все ждут вакцинации в порядке живой очереди.

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