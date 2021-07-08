Китай ввяжется с Западом в войну за небо

Первый крупный китайский пассажирский самолет, который разрабатывался более десяти лет, вскоре должен получить одобрение Пекина на использование в коммерческих перевозках, пишет Financial Times.
С началом поставок узкофюзеляжного C919 государственная Comac, Коммерческая авиационная корпорация Китая, ввяжется в войну за небо с европейским и американским конкурентами — Airbus и Boeing. При этом тайны из своего желания разрушить дуополию западных производителей Пекин не делает.
Разработку самолета государство поддержало с выделением 72 миллиардов долларов, подсчитали в американском Центре стратегических и международных исследований. Эксперт по финансированию в авиации Дэвид Ю заметил, что, хотя напрямую китайские авиалинии не обязывают покупать новый лайнер, государство наверняка им это «активно предлагает».
Инвестиции Пекина, по-видимому, уже начинают окупаться. Глава Airbus Гийом Фори недавно признал успехи Comac, заявив, что «возможно, мы перейдем от дуополии к триополии к концу десятилетия, по крайней мере в том, что касается узкофюзеляжных самолетов».
Comac уже анонсировала около тысячи заказов на самолет, в основном от местных клиентов. Первой C919 поставят компании China Eastern Airlines, что должно произойти к концу года. При этом именно интерес перевозчиков внутри страны к новому самолету и является самым большим поводом для беспокойства западных конкурентов.
В ближайшие 20 лет китайским авиакомпаниям может понадобиться приобрести почти девять тысяч новых самолетов. «За пределами Китая Comac никому не угрожает, однако Китай — это самый большой экспортный рынок на планете», — объяснил вице-президент консалтинговой компании Teal Group Ричард Абулафия.
Тестовый полет первого китайского пассажирского лайнера состоялся в мае 2017 года. Публике его представили в 2015 году. C919 также можно считать конкурентом российского МС-21. Строительство первого такого самолета было завершено осенью 2020 года, однако на международном уровне он конкурировать пока не будет. Продажи зарубежным заказчикам еще не планируются, говорил в конце мая глава Минпромторга Денис Мантуров. В январе он сообщал, что в целом первые поставки начнутся в конце 2022 года.