«КамАз» выпустил самосвал с автопилотом

«КамАз» представил карьерный самосвал с гибридным двигателем и автопилотом. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте завода.

Новый карьерный шарнирно-сочлененный самосвал с индексом 6561 получил название «Геркулес». Машина может применяться при разработке карьерных месторождений и шахт и для добычи полезных ископаемых в отсутствие водителя. Модель имеет систему ADAS пятого уровня, самосвал можно эксплуатировать как дистанционно, так и водителем из кабины.

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«Геркулес» выполнен по схеме «последовательный гибрид», то есть имеет двигатель внутреннего сгорания и электрический генератор. Первый приводит в действие генератор, который дает энергию для тягового электродвигателя и заряжает аккумуляторную батарею. Гибридное устройство позволяет местами передвигаться на электричестве, что снижает количество потребляемого топлива на 15 процентов в сравнении с дизельным аналогом.

В случае «Геркулеса» рекуперация энергии происходит при спуске в карьер, при подъеме электричество помогает машине подниматься в гору. При этом генератор не требует подзарядки от внешней сети.

Длина самосвала составляет 10 120 миллиметров, ширина — 3430 миллиметров, высота — 4030 миллиметров. Снаряженная масса шасси составляет 31 тонну, грузоподъемность — 40 тонн. «Геркулес» имеет колесную формулу 6х6 и предназначен для перевозки насыпных грузов по пересеченной местности и грунтовым дорогам.

Новый самосвал был создан в ПАО «КамАз» совместно со специалистами МГТУ имени Н.Э. Баумана. Разработка машины была проведена в рамках проекта «Создание семейства электромеханических беспилотных автомобилей-самосвалов большой грузоподъемности в интересах добывающих отраслей промышленности РФ».