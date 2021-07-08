Россиянам по-новому расскажут об исторических зданиях Костромы

Россиянам и иностранным туристам, посещающим Кострому, по-новому расскажут об исторических зданиях города — для этого на них разместят специальные таблички с QR-кодами. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Таблички появятся на зданиях в рамках проекта «Мобильный гид». Для того, чтобы узнать об истории того или иного объекта, достаточно будет навести камеру мобильного телефона на QR-код. После этого на экране смартфона откроется интернет-страница со всей необходимой информацией. Кроме того, на каждой табличке будет указан бесплатный номер телефона, позвонив по которому можно будет прослушать аудиоверсию справки.

«В целом проект, мне кажется, будет хорошим дополнением к тем продуктам, которые уже существуют для туристов. Наша, конечно, сверхзадача, это восстановить турпоток и туристическую отрасль до уровня 2019 года, доковидного периода», — пояснил директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.

В настоящее время таблички с кодами уже установлены на около 100 исторических зданий города. В дальнейшем их список планируется расширить.