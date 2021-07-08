США собрались уничтожать «метастазы терроризма» за пределами Афганистана. Об этом заявил президент США Джо Байден, его цитирует ТАСС.

«Мы должны реагировать на нынешние угрозы. Сегодня мы видим метастазы террористических угроз за пределами Афганистана... Мы перегруппировываем наши ресурсы, адаптируем наш контртеррористический потенциал для противодействия угрозам там, где они сейчас возникают», — сказал Байден.

Ранее он заявил, что окончательный вывод американских войск из Афганистана произойдет 31 августа.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Американский лидер Джо Байден заявлял, что армия США полностью покинет страну к 11 сентября 2021 года. По его мнению, военные силы не могут поддержать местное правительство. В Белом доме рассчитывают, что процесс вывода войск из Афганистана завершится к концу августа.