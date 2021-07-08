Башмет и Мацуев выступят на фестивале искусств в Удмуртии

В Удмуртии с 8-го по 11 июля пройдет 64-й фестиваль искусств «На родине Петра Ильича Чайковского». В нем примут участие дирижер Юрий Башмет, пианист Денис Мацуев и виолончелист Борис Андрианов, передает ТАСС в четверг, 8 июля.

Выступления впервые в истории фестиваля пройдут на открытом воздухе на разных площадках республики. Ряд мероприятий состоится в концертных залах Воткинска, Сарапула и Ижевска. Главной площадкой станет стадион «Динамо» в Ижевске.

Также в фестивале примут участие Государственный симфонический оркестр Удмуртии, джазовое трио Александра Маслова, пианист Петр Лаул, скрипач Гайк Казазян, и баянист Николай Сивчук. Помимо этого в рамках фестиваля состоится конференция менеджеров сферы культуры.

«На родине Петра Ильича Чайковского» проводится в Удмуртии с 1958 года.