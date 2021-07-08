Мир
 
Последние новости
Глава МИД Венгрии рассказал о самом коренном народе на Украине
Мужчина сбросил 16 килограммов за восемь месяцев и раскрыл секрет похудения
Главный педиатр Москвы рассказал об особенностях коронавируса у детей
На Гаити обвинили в убийстве президента иностранных наемников
Странный макияж и танец Бузовой вызвали споры в сети
Умерла актриса из сериала «Быть родителем»
На спутнике Сатурна нашли признаки жизни
Момент нападения на президента Гаити попал на видео
На Украине рассказали о «добровольном» отказе от Крыма
Новости партнеров
Прослушать новость

В Майами завершили поиски пропавших без вести при обрушении дома

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: MARCO BELLO / Reuters

Власти завершили поиски пропавших без вести при обрушении дома в муниципалитете Серфсайд в окрестностях американского Майами. Об этом сообщает The New York Times.

«Исходя из фактов, шансов на выживание нет», — заключил помощник начальника службы пожарной охраны Майами-Дейд Рэй Джадалла (Ray Jadallah). Он подчеркнул, что другие поисковые группы также согласились с этим решением.

Многоквартирный жилой дом около Майами обрушился 24 июня. По последним официальным данным, погибли 54 человек, еще 86 числятся пропавшими без вести. По словам президента США Джо Байдена, возможной причиной обрушения 12-этажного дома могло стать глобальное потепление

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Officials end the search for survivors in the Surfside condo collapse
В Майами оценили необходимость возможной помощи от российских спасателей
Байден назвал возможную причину обрушения дома во Флориде