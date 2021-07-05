В Майами оценили необходимость возможной помощи от российских спасателей

Вице-мэр Серфсайда Тина Пол оценила необходимость возможной помощи от российских спасателей в поисках пропавших без вести после обрушения жилого дома. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы бы такое приветствовали, потому что понимаем, что нам нужна помощь», — сказала Пол, отметив, что дополнительная помощь — это «всегда хорошо». Она отметила, что в Серфсайд прибыли спасатели со всего мира. Однако такую помощь надо координировать с руководством округа, подчеркнула вице-мэр.

«Так что, если в России есть отряды спасателей, и они обратятся к администрации округа или к нашим спасателям с предложением о помощи, можно устроить, чтобы они приехали», — заключила Пол.

Многоквартирный жилой дом около Майами обрушился 24 июня. По последним официальным данным, погибли 24 человека, еще 121 числятся пропавшими без вести. Большинство из них могут быть погребены под обломками. Поиск людей под завалами продолжается.