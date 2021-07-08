Путин успокоил расплакавшегося мальчика

Президент России Владимир Путин в ходе видеообщения с финалистами конкурса «Большая перемена» успокоил расплакавшегося от волнения мальчика. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал RT.

Школьник, рассказывая российскому лидеру о своем проекте под названием «Школа аристократа», не смог сдержать эмоций.

«То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение. Это очень хорошо. Ты не стесняйся этих слез. Не надо стесняться. Все хорошо!» — сказал Путин.

Успокоившись, подросток рассказал подробности о своей «школе будущего»: «Там будут учиться мальчики и девочки. Цель мальчиков — воспитать в них дух, а цель девочек — стать милее».

В ходе онлайн-встречи с финалистами конкурса «Большая перемена» Путин также отметил, что новаторские предложения молодого поколения россиян способствуют развитию страны.