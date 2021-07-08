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Раскрыто состояние экипажа упавшего на Ямале самолета

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Фото: Пресс-служба мэрии Москвы / РИА Новости

Члены экипажа легкомоторного самолета, который упал на Ямале, находятся в стабильном, но тяжелом состоянии. Такие подробности раскрыл директор департамента здравоохранения Югры Алексей Доброврольский, его цитирует ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что пилотов доставили в Нижневартовскую окружную больницу.

Как сообщалось ранее, пострадавшие члены экипажа получили переломы ног. ТАСС уточняет, что они остались в сознании.

Частный легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, пропал на Ямале ранее 8 июля. Борт вылетел из села Толька Красноселькупского района для мониторинга лесопожарной обстановки. На поиски из Нижневартовска вылетел Ан-26. При подлете к месту происшествия было замечено дымящееся судно, рядом с которым человек подавал сигналы руками.

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета организовало проверку произошедшего.

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