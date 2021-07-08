Планету предложили спасать газом

Использование природного газа в качестве источника электричества может спасти планету. Как пишет Forbes, газ является золотой серединой между загрязняющим атмосферу углем и дорогими возобновляемыми источниками.

Международный газовый союз (МГС) считает природный газ важной составляющей глобальной энергетической системы, особенно в условиях преследования климатических целей и массового отказа от углеводородного топлива. Вице-президент МГС Андреа Штегер убежден, что «переход с грязных нефти и угля на чистый газ – это проверенное и недорогое решение», которое уже работает на благо экологии.

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Тем более, не все страны мира обладают финансами, промышленной базой и техническими знаниями для обеспечения возобновляемых источников энергии. В отличие от богатых государств, которые могут себе позволить вкладываться в новые технологии, бедные просто нуждаются обеспечить светом, теплом и электроэнергией растущее население. В таком случае газовая энергетика станет бюджетной альтернативой ветряной или солнечной.

Однако газовая промышленность не конкурирует с возобновляемыми источниками, а дополняет их, делая энергетическую систему более гибкой и безопасной. Например, в Великобритании и США периодически случаются сбои в подаче электричества из-за погодных аномалий, отсутствия ветра или нехватки солнечного света. Андрея Штегер считает, что в таких случаях необходимо подключать интегрированные аварийные газовые сети – тогда в случае выхода из строя «зеленых» источников электроэнергия не прекратит поступать.

Уровень энергетической безопасности Европы зависит от региона. Газ на континент поступает благодаря трубопроводам из России и Норвегии, а также через регазификационные терминалы сжиженного природного газа.

Европейцы планируют применять сжиженный природный газа и компримированный (сжатый) природный газ в прибрежном судоходстве, грузовых перевозках и в качестве топлива для автобусов – чтобы снизить углеродный след дизельного и бункерного топлива. На данный момент в Европе работает 4 тысячи станций, где можно заправиться природным газом, и их количество будет только расти.