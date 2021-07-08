Телебашню в Челябинске подсветят огнями

В Челябинске местную телевизионную башню подсветят огнями в День семьи, любви и верности, который отмечается россиянами в четверг, 8 июля. Об этом сообщает информагентство «Первое областное».

В городской администрации рассказали, что под вечер включат архитектурно-художественную подсветку на башне. Главным символом праздника стала ромашка, и предполагается, что она тоже появится на здании во время визуального шоу. У светового оформления также есть собственный сценарий, иллюминацию увидят жители города с 23:00 до 01:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что в этом же регионе в честь праздника наградят «за любовь и верность» 25 семей-долгожителей, проживших вместе более 50 лет. Торжественное мероприятие назначили на сентябрь из-за пандемии COVID-19. 8 июля в Челябинской области также запланировано провести 152 свадьбы.

День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года и совпадает с церковным днем памяти святых Петра и Февронии Муромских. Согласно писанию, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они поженились. Петр и Феврония скончались в один день и час — 8 июля по новому календарному стилю.