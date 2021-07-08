Актер Игорь Верник госпитализирован в Москве

Советский и российский актер театра и кино, певец и кинокомпозитор Игорь Верник госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, 57-летний артист попал в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем. Ему предстоит плановая коронарография, по результатам которой будет назначена терапия.

UPD: в беседе с «Интерфаксом» брат артиста опроверг информацию о госпитализации. «Нет, он не госпитализирован, ничего у него не происходит. Все у него нормально», — сказал Вадим Верник.

В ноябре 2019 года сообщалось об экстренной госпитализации Верника. Тогда актера увезли на скорой помощи во время спектакля в МХТ имени Чехова. Он жаловался на боли в пояснице и онемение ноги.

В апреле этого года скончался отец артиста, театральный режиссер Эмиль Верник. Он ушел из жизни в возрасте 96 лет. Отмечается, что причиной его смерти стала остановка сердца.