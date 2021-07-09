«Ашан» поменяет формат магазинов в России

Гипермаркеты «Ашан» в России изменят формат. Торговые площади в них уменьшатся, а часть из них торговая сеть предложит в аренду сторонним организациям, которые смогут продавать одежду, продукты и другие товары. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар.

Также часть территории гипермаркетов компания хочет использовать под дарксторы, то есть небольшие склады. Там сотрудники компании смогут собирать заказы для своей доставки и доставки партнеров, в том числе «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды».

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По мнению Брошара, концепция позволит повысить эффективность использования площадей. Пойти на изменения компания решила на фоне падения выручки в прошлом году на 12,2 процента, а также чистого убытка в размере 4,8 миллиарда рублей.

По сокращению торговой площади решение для каждого магазина будут принимать индивидуально. Как предположила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева, речь идет о 10-15 процентах.

Как указал глава российского «Ашана», в торговой точке на территории «Авиапарка» уже работает точка французского бренда одежды Kiabi. Вскоре в торговом центре «Капитолий» откроется отдел по продаже японских блюд.

Всего в России работают 62 гипермаркета «Ашан», 151 супермаркет и 33 суперстора. Средняя торговая площадь гипермаркета «Ашан» составляет 11,5 тысячи квадратных метров.

В прошлом году сообщалось, что «Ашан» стал пятой иностранной компанией в России (принадлежит более 50 процентов) по величине выручки. Первое место заняла «Рено Россия».