Выживший радист с затонувшего теплохода «Булгария» раскрыл причины катастрофы

Выживший на затонувшей в 2011 году «Булгарии» Ринат Габидинов, работавший на теплоходе радистом, раскрыл причины катастрофы, в которой погибли 122 человека. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» в годовщину аварии, произошедшей десять лет назад.

По его словам, возвращавшееся из двухдневного круиза судно входило в Камское устье и по маршруту должно было совершить маневр. Но в это время был ураган и сильный крен на правый борт, к тому же не работал один двигатель.

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«Оборудование на "Булгарии" в целом оставляло желать лучшего, взять нашу аварийную рацию, в неисправности аккумуляторов которой пытались обвинить меня», — вспоминает Габидинов. Он попытался наладить связь, чтобы вызвать помощь, но на теплоходе «отказало все».

Бывший радист считает, что ситуацию усугубило поведение старшего механика, который сбежал с «Булгарии» в числе первых, бросив машинное отделение с открытыми иллюминаторами. Туда стала поступать вода, поэтому судно быстро ушло под воду. У команды не было времени провести спасательные работы и вывести всех пассажиров. Кроме того, в самый ответственный момент старший механик остановил двигатель, хотя не имел право делать этого без команды капитана. А капитан в это время находился на мостике, вел «Булгарию» на мель и недотянул всего 40 метров, рассказал Габидинов.

10 июля 2011 года на Волге произошла крупнейшая в истории современной России катастрофа с участием речного пассажирского судна. Во время шторма затонул двухпалубный круизный теплоход «Булгария». Авария унесла жизни 122 человек, в том числе 28 детей, спались только 79 человек из пассажиров и членов экипажа. Ответственность за гибель людей понесли пять человек, которых осудили на сроки от 5 до 11 лет.