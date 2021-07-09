Хакер обнаружил опасного преступника и столкнулся с моральной дилеммой

Хакер, сотрудничающий с крупной фирмой в области кибербезопасности, столкнулся с моральной дилеммой после того, как взломал компьютер потенциального опасного преступника. Мужчина боялся сообщить о найденных уликах, потому что сам рисковал попасть в тюрьму. Об этом сообщает The Daily Beast.

Неназванный исследователь в области информационной безопасности незаконно получил доступ к ПК сотрудника американского колледжа Милдберри. На компьютере старшего специалиста по технологиям он случайно нашел скрытую папку с детской порнографией. Хакеру пришлось выбирать: либо предупредить правоохранительные органы и быть привлеченным к уголовной ответственности за взлом, либо промолчать и оставить потенциального насильника на свободе.

Вскоре взломщик обнаружил фотографию водительских прав потенциального преступника, которого зовут Скотт И. Ремик (Scott I. Remick). Тогда хакер решил рискнуть и рассказать о своей находке полиции. В конечном итоге прокуратура предложила эксперту в области кибербезопасности иммунитет за то, что тот помог следствию. Ремика арестовали за хранение детской фотографии. Кроме того, его подозревают в незаконной связи с несовершеннолетней девочкой.