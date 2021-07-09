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Самый популярный iPhone рекордно подешевел

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Фото: Daniel Romero / Unsplash

Стоимость востребованного на рынке iPhone 11 снизилась на 25 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, аппарат в базовой версии с 64 гигабайтами встроенной памяти можно приобрести в России за 45 тысяч рублей. При этом на старте продаж устройство было доступно минимум за 60 тысяч рублей. В настоящий момент телефон продается в официальном интернет-магазине Apple за 55 тысяч рублей.

В начале лета аналитики Counterpoint Research назвали iPhone 11 самым популярным смартфоном Apple в мире. Рекордно подешевевший девайс имеет 6,1-дюймовый IPS-экран, чип Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Телефон вышел с Face ID, NFC, поддержкой беспроводной зарядки.

Журналисты отметили, что также в России подешевел преемник iPhone 11. Модель iPhone 12 доступна на рынке минимум за 59 тысяч рублей. От телефона 2019 года новый аппарат отличается наличием более мощного процессора и OLED-экрана.

Весной журналисты заметили, что стоимость самого дорого флагмана Apple снизилась. Премиальный iPhone 12 Pro Max в базовой модификации был оценен в 110 тысяч рублей, однако спустя несколько месяцев его цена снизилась до 90 990 рублей.

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