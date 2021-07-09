Азербайджан сообщил о визите иностранных дипломатов в Карабах

Около сотни представителей дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованные в Азербайджане, отправились с двухдневным визитом на территории Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку во время войны осенью прошлого года. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

В поездке, в частности, участвуют послы Турции, Италии, Австрии, Швеции, Израиля, Китая, Японии, Белоруссии, Украины, представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирной организации здравоохранения.

Дипломаты посетили Физули, где ознакомились со строительством международного аэропорта, и Шушу (Шуши).

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехали в Шушу и подписали декларацию о союзничестве. Позже Алиев заявил, что успех Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе является результатами союза с Анкарой.

