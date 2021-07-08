Алиев рассказал о результатах военного сотрудничества с Турцией

Достижения Азербайджана в войне с Арменией в Нагорном Карабахе являются результатами союза с Турцией. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Telegram-канал «Кавказское бюро».

«Наша победа и текущие процессы — это достижения азербайджано-турецкого братства», — заявил он.

Алиев также охарактеризовал взаимоотношения республики с Турцией как «незыблемое единство».

Ранее Вооруженные силы Азербайджана и Турции провели совместные тактико-специальные военные учения в Нахичеванской автономной республике. Они состоялись в столице региона Нахичевани. Было отмечено, что углубление турецко-азербайджанского сотрудничества в военно-промышленной сфере предусмотрено подписанной республиками Шушинской декларацией.

15 июня в городе Шуша в Нагорном Карабахе Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. Она затрагивает различные направления сотрудничества между Анкарой и Баку, в частности обязательства по обороне и взаимопомощи.