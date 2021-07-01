Эксперт оценил возможность интеграции Турции и Азербайджана

Тесная интеграция Турции и Азербайджана в рамках концепции «одна нация — два государства» привлекательна для Анкары, но не в интересах Баку. Об этом заявил «Ленте.ру» эксперт международного дискуссионного клуба Валдай, политолог Фархад Ибрагимов.

По его словам, сейчас Азербайджан не видит себя частью продвигаемой Турцией геополитической концепции «Великого Турана» — конфедерации всех тюркоязычных народов под главенством Анкары. «Сам по себе проект очень туманный, не имеет под собой никакой перспективы, поскольку является перманентным элементом для растущего влияния Турции», — оценил Ибрагимов возможность интеграции двух государств.

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Однако эксперт уверен, что внутри элит обоих государств есть силы, желающие его реализации. Философия данной концепции предполагает, что Азербайджан станет ее важным связующим звеном. При этом эксперт подчеркивает, что на данный момент Турция не обладает достаточными ресурсами для создания «Великого Турана», кроме того, ей придется столкнуться с противодействием других региональных игроков.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о союзничестве. По словам Алиева, документ имеет «историческое значение». Он сообщил, что декларация охватывает все направления сотрудничества между Анкарой и Баку, в том числе регламентирует обязательства по обороне и взаимопомощи. Других деталей он не сообщил.

Документ подписали в города Шуша в Нагорном Карабахе, который в январе предложили объявить культурной столицей «тюркского мира». С такой инициативой выступил Тюркский совет — международная организация, объединяющая Турцию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Туркменистан и Узбекистан.