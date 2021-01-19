Город Шуши в Карабахе предложили объявить столицей тюркского мира

Тюркский совет — международная организация, объединяющая Турцию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Туркменистан и Узбекистан, предложила объявить город Шуши (Шуша) в Нагорном Карабахе культурной столицей всего тюркоязычного мира, сообщает РИА Новости.

С инициативой выступил генеральный секретарь организации Багдад Амреев. Он заявил, что совет каждый год выдвигает на эту роль новый город. Закрепить за Шуши этот статус члены совета намерены в 2022 году. «Это подчеркнет культурную значимость города Шуша для всего тюркского и исламского мира», — сказал Амреев.

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Он пояснил, что организация намерена провести в городе более 20 культурных мероприятий, и выразил надежду, что населенный пункт к этому времени удастся восстановить после военных разрушений. Официальное решение совета по этому вопросу будет объявлено позже.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Его деятельность базируется на четырех основных принципах: общей истории, языке, идентичности и культуре. Он предполагает сотрудничество с соседними государствами в целях обеспечения мира и стабильности в регионе. Начиная с 2011 года Тюркский совет созывает ежегодные саммиты.

Шуши перешел под контроль азербайджанских вооруженных сил 8 ноября 2020 года во время военного конфликта в Нагорном Карабахе. На следующий день, 9 ноября, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в регионе. По итогам войны Баку завладел территориями, потерянными в начале 1990-х годов.