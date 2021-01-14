Армения продолжит отстаивать статус Карабаха в Минской группе ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян заявил, что Ереван продолжит отстаивать статус непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Республика Арцах, НКР) в Минской группе ОБСЕ на основании принципов, которые не были отражены в трехстороннем заявлении от 9 ноября, пишет издание «Sputnik Армения».

По его словам, власти страны в дальнейшем неуклонно будет добиваться признания права на самоопределение у жителей региона. При этом министр подчеркнул, что Ереван будут делать все возможное для экономического и инфраструктурного развития Карабаха в рамках соглашения с Азербайджаном и Россией.

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Глава МИД добавил, что приоритетом Армении является «деоккупация территорий Арцаха» и возвращение всех ее жителей, перемещенных с территории региона. Кроме того, Ереван продолжит защищать культурные и религиозные памятники в Карабахе в рамках переговорного процесса, несмотря на то, что Азербайджан не допускает в регион представителей ЮНЕСКО.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал превратить город Шуши, который перешел под контроль Баку после войны, в культурную столицу своей республики. По его словам, там уже начались работы по восстановлению зданий, исторических памятников и инфраструктуры.

9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, под контроль Азербайджана перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.