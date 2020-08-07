Украину назвали наследницей турецкой культуры

Украина стремится получить статус наблюдателя в Тюркском совете — международной организации, объединяющей тюркоязычные государства Турцию, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Туркменистан и Узбекистан. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает «Укринформ».

Она напомнила об исторических связях между государствами, назвав Украину наследницей турецкой культуры.

«Мы страны-соседи. Украина — наследница турецкой культуры. Крымские татары — мостик между Украиной и Турцией», — подчеркнула Джапарова.

Тюркский совет (Совет по сотрудничеству тюркских государств) был создан в октябре 2009 года. Его деятельность базируется на четырех основных принципах: общей истории, языке, идентичности и культуре. Он предполагает сотрудничество с соседними государствами в целях обеспечения мира и стабильности в регионе. Начиная с 2011 года Тюркский совет созывает ежегодные саммиты. Венгрия получила статус наблюдателя в организации в сентябре 2018 года.