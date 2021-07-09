Госуниверситет в КБР и институты РАН проведут совместные исследования

Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ), Институт высокомолекулярных соединений (ИВС) РАН и Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева (ИНС) договорились о проведении совместных научных исследований. Об этом пишет ТАСС.

По словам исполняющей обязанности проректора по научно-исследовательской работе КБГУ Светланы Хашировой, стороны будут проводить исследования по приоритетным направлениям и совместно участвовать в грантовых конкурсах. К«роме того, университет и институт планируют проводить совместные научные семинары, круглые столы, конференции, а также разрабатывать и реализовывать совместные научные и образовательные проекты, в том числе в рамках программы "Приоритет 2030"», — добавила она.

Соглашение о сотрудничестве подписали в рамках XVII Международной научно-практической конференции «Новые полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения». Мероприятие проходит с 6 июля в Эльбрусском учебно-научном комплексе КБГУ в Приэльбрусье.