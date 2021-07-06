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Раскрыт портрет выпускника 2021 года

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Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Министерство науки и высшего образования страны в результате опроса российских студентов узнали, как выпускники 2021 года оценивают свое обучение в вузе, чем планируют заниматься после выпускного и сколько хотят зарабатывать. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, по результатам опроса оказалось, что треть выпускников этого года проходила дополнительные стажировки вне обязательной практики, а больше половины (63 процента) имели оплачиваемую работу во время обучения. «Около 20 процентов уже "горят" своим делом – они признались, что за время обучения в вузе влюбились в свою профессию», — рассказал генеральный директор платформы Алексей Комиссаров.

После окончания высшего учебного заведения большинство выпускников планирует продолжить получение образования (37 процентов; среди бакалавров 38 процентов, среди магистров 27 процентов), еще 30 процентов будут устраиваться на работу по найму (среди бакалавров 29 процентов, среди магистров 33 процента). Об открытии своего дела говорят 6 процентов выпускников. Еще порядка 4 процента планируют уйти во фриланс (среди бакалавров 4 процента, среди магистров 2 процента).

При этом абсолютное большинство (53 процента) выпускников после вуза рассчитывают на зарплату 25-55 тысяч рублей, еще 15 процентов хотят получать от 56 до 85 тысяч рублей. А 7 процентов опрошенных выпускников ожидают зарплату в размере 100 тысяч и выше, подчеркнул Комиссаров. В то же время, по его словам, большинство выпускников (71 процент) участвовали во внеучебной студенческой жизни. Мотивацией для этого в основном было получение нового опыта и навыков (51 процент), общение с людьми (42 процента) и заведение полезных связей и знакомств (39 процентов).

Кроме того, 81 процент опрошенных признался, что нашли друзей во время обучения в вузе, а четверть — даже свою вторую половинку. Также 25 процентов опрошенных попробовали себя в волонтерстве и добровольчестве, а 17 процентов выпускников рассказали в ходе опроса, что участвовали в «Российской студенческой весне».

По данным опроса, 42 процента респондентов верят в студенческие приметы и суеверия, а около четверти из них следовали им (26 процентов). При этом студенты, которые проживают в общежитии, чаще верят в это (47 процентов против 40 процентов). Следуют суевериям 30 процентов и 23 процента соответственно. Чаще всего выпускники просили своих родных и знакомых ругать их во время экзаменов (53 процента среди тех, кто следовал приметам), не мыли голову перед экзаменом и клали монету в ботинок (по 44 процентов среди тех, кто следовал приметам).

Наиболее вкусной едой в студенческой столовой респонденты называют пиццу, выпечку и мясные котлеты.

Всего в опросе приняли участие 10 134 студента из более 300 российских вузов, 5577 респондентов являются выпускниками этого года.

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