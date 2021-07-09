Милонов посоветовал россиянкам избегать антипрививочников

Депутат Госдумы Виталий Милонов дал россиянкам совет по поводу выбора спутника жизни. Женщинам стоит избегать антипрививочников и не выходить за таких замуж, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению парламентария, мужчина, который не собирается прививаться — «так себе мужик». Он сказал, что женщине незачем выходить замуж за «идиота», который «читает идиотские публикации отставной козы барабанщиков в "Одноклассниках" от международной группы врачей из кривого, косого и немого, которые там выявили, что "Спутник V" не работает».

Милонов также обвинил антипрививочников в безответственном отношении к своим близким. «Если супруг ответственно относится к своей любимой женщине, если он говорит, что он будет ее надежным защитником и опорой, но без видимых на то причин отказывается защитить себя от коронавируса… Это что значит? Зачем ей больной?» — заявил политик.

Ранее депутат захотел наказывать людей за появление в общественных местах Санкт-Петербурга в откровенных нарядах. По мнению парламентария, местные жители и туристы не должны гулять по улицам города в «неподобающем виде». «В культурной столице есть определенные правила поведения: запрет на некоторые действия и рекомендации по внешнему виду. То, что позволительно на променаде в южных городах, непозволительно в Петербурге», — пояснил он.