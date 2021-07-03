Милонов попросил главу МВД вернуть скопинского маньяка за решетку

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой снова изолировать скопинского маньяка Виктора Мохова от общества из-за регулярных нарушений запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу вас принять предусмотренные законом меры, направленные на изоляцию поднадзорного Виктора Мохова от общества в связи с систематическим нарушением им запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора», — написал Милонов в депутатском запросе министру.

По словам Милонова, в СМИ появилась информация о том, что Мохов неоднократно нарушил ограничения, устанавливаемых при административном надзоре за освобожденным лицом — в частности, запрет на использование телефонной связи.

«Он продолжает общение с журналистами и СМИ, планирует участие в телевизионных проектах и продолжает переводить свою "славу" в финансовые средства. Для меня очевиден тот факт, что Мохов представляет опасность для общества. Уже давно всем понято, что "раскрутка" в СМИ для Мохова важнее соблюдения закона и уважения к решениям государства и мнению общества, и никакие ограничения, пусть даже установленные судом, он соблюдать не будет», — отметил депутат

Ранее Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе. До этого сразу после освобождения из колонии ему постановили на протяжении шести лет регулярно отмечаться в ОВД, запретили посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Он также будет должен в два раза чаще отмечаться в в органах правопорядка.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но вместо этого похитил их и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.