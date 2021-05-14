Прокуратура захотела ужесточить надзор за скопинским маньяком

Прокуратура в Рязанской области подала апелляцию на решение суда о надзоре за скопинским маньяком Виктором Моховым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Скопинский районный суд.

Прокуратура захотела ужесточить надзор за Моховым — в частности, запретить ему ходить в рестораны и общаться со СМИ. Районный суд принял апелляцию, до 17 мая Мохов может подать возражение на нее.

В середине апреля суд по просьбе полиции ужесточил надзор за скопинским маньяком, обязав его в два раза чаще отмечаться в отделе. Но в МВД остались недовольны решением не ограничивать общение Мохова с журналистами.

В отношении маньяка уже действует шестилетний запрет на посещение спортивных и культурно-зрелищных массовых мероприятий, обязательство находиться дома ночью и не выезжать за пределы Скопинского района без разрешения полиции.

Мохов вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.