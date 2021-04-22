Рязанский губернатор оценил напряженность в регионе из-за скопинского маньяка

Губернатор Рязанской области Николай Любимов оценил напряженность в регионе из-за скопинского маньяка Виктора Мохова, который в начале апреля нарушил административный надзор и получил штраф в тысячу двести рублей. Он сообщил РИА Новости, что серьезной напряженности в обществе нет.

Также Любимов заявил, что не получал жалоб от жителей.

«Полиция докладывает, что достаточно серьезно контролируют его, и нет каких-то опасений у них, потому что контроль налажен. А жители по-разному (реагируют), это надо уже у них спросить, кто рядом живет… Какого- то там напряжения серьезного в обществе нет», — объяснил он.

Ранее в апреле в Русской православной церкви (РПЦ) осудили интервью скопинского маньяка Виктора Мохова, которое он дал Ксении Собчак.

Скопинского маньяка освободили 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.

После освобождения он должен был отправиться домой в Рязанскую область. Установленный за ним надзор предусматривает, что осужденному в течение шести лет запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Однако вместо этого Мохов приехал в Москву для участия в ток-шоу.

Кроме того, вскоре после освобождения на YouTube вышло интервью с маньяком. Ведущая Ксения Собчак утверждала, что ее ролик будет не о Мохове, а «о тех жутких преступлениях, на которые способен человек». Однако некоторые зрители посчитали, что журналистка «создает образ героя» опасному маньяку. В итоге фильм спровоцировал скандал в сети.