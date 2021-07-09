Раскрыт размер пенсии Бориса Моисеева

Пенсия заслуженного артиста России Бориса Моисеева составляет 85 тысяч рублей. Размер социальных выплат 67-летнего певца порталу Blitz+ раскрыл его арт-директор Сергей Горох в пятницу, 9 июля.

«Пенсия у Бориса Михайловича 85 тысяч рублей. Она состоит из нескольких доплат за звания, льготы и другие надбавки», — объяснил Горох.

Арт-директор эстрадного исполнителя добавил, что Моисееву также положены авторские отчисления за его творчество: «На руки он получает 150-170 тысяч ежемесячно».

В июне 75-летняя мать Наташи Королевой Людмила Порывай похвасталась пенсией, которую получает в США. По ее словам, ей выплачивают 600 долларов (около 44 тысяч российских рублей) в месяц. В мае певица Лолита Милявская призналась, что ее ежемесячная пенсия составляет около 23 тысяч рублей.