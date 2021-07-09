Новый способ быстро добиться пресса без диет сочли коллективным помешательством

Новый метод добиться рельефа мышц без ограничений в питании оказался опасным для здоровья. Соответсвующий материал публикует The Sun.

Речь о способе, согласно которому необходимо выполнять специальные упражнения для брюшного пресса на высокой скорости. На размещенных кадрах видно, как женщины сгибают живот или поворачивают корпус под музыку, имитируя танцевальные движения. Блогеры заявляют, что таким образом возможно избавиться от лишнего веса без диеты за короткий срок.

Отмечается, что подобные ролики в TikTok получили больше двух миллиардов просмотров. Как сообщает издание, в упомянутом флешмобе начинают участвовать все больше пользователей.

Тренер и инструктор по пилатесу Холли Грант (Hollie Grant) объяснила опасность данного метода похудения, и сочла происходящее «коллективным помешательством». По ее словам, чересчур быстрые и интенсивные тренировки могут негативно сказаться на здоровье, например, спровоцировать боли в спине.

«При похудении невозможно точечно воздействовать на определенную часть тела. На животе расположены множество мышц, и чтобы их задействовать, необходимо делать целый комплекс упражнений», — пояснила специалистка и добавила, что выполнение таких тренировок не несет пользы для здоровья.

В июне новый способ обрести подтянутый пресс без спорта стал трендом. Блогеры принялись показывать лайфхак, который позволяет им создать иллюзию рельефных мышц на теле с помощью солнцезащитного крема. Так, юзеры наносят средство на живот, имитируя кубики пресса, и отправляются загорать.