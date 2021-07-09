Пушков заявил об уничтожении избирательной системы США

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении избирательной системы США.

«Демократы уничтожают американскую избирательную систему, открывая путь для неограниченного использования манипуляционных технологий, которые обеспечили им приход в Белый дом на последних "выборах". Цель — манипуляционный тоталитаризм», — написал он.

Так сенатор прокомментировал сообщение о том, что демократы во главе с вице-президентом США Камалой Харрис объявили о выделении 25 миллионов долларов на расширение работы программы под названием «Я буду голосовать». Она направлена на увеличение числа избирателей, которые примут участие на предстоящих выборах в верхнюю и нижнюю палаты парламента в 2022 году.

По словам самих демократов, эта программа является ответными мерами на попытки представителей Республиканской партии ограничить число избирателей путем ужесточения выборного законодательства в отдельных штатах.

Ранее Пушков заявил, что в НАТО устали от «нагловатого украинского напора», и отметил, что Киев собирается паразитировать на альянсе. Он также считает, что страна нацелена на то, чтобы вовлечь НАТО в военный конфликт с Россией, чего Германия, Франция и Италия опасаются, «считая главной угрозой своей безопасности».