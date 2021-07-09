Пушков счел Афганистан «потерянным»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что вывод из Афганистана американских сил не приведет к падению правительства республики.

По его словам, американский лидер ошибается насчет Афганистана. «[Бывший президент США Дональд] Трамп не ошибался: он давно понял, что надо уходить, даже бежать, быстро и безоглядно. Его замысел теперь выполняет Байден. Но пытается делать вид, что Афганистан еще не потерян. Потерян», — написал он.

Ранее Байден исключил падение правительства Афганистана после вывода из страны американских сил. По его словам, Афганистан располагает 300 тысячами военных против 75 тысяч бойцов «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России).

Официальный вывод войск США и стран НАТО с афганских территорий начался 1 мая. Байден заявлял, что армия США полностью покинет страну к 11 сентября 2021 года. По его мнению, военные силы не могут поддержать местное правительство. В Белом доме рассчитывают, что процесс вывода войск из Афганистана завершится к концу августа.