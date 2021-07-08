В Совфеде ответили на слова украинского экс-посла об отсутствии союзников

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего посла Украины Александра Чалого об отсутствии союзников. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале сенатора.

Пушков отметил, что экс-дипломат дал «на редкость реалистичную оценку» геополитического положения Украины. По его мнению, властям необходимо расстаться с иллюзиями. «Украина на деле — одна, с ненадежными партнерами типа Литвы, которая готова вместе с Киевом закатывать истерики в ПАСЕ и требовать новых санкций против России, но вряд ли способны на большее», — заявил сенатор.

Ранее Александр Чалый отметил, что в настоящее время у Украины нет союзников. Он уточнил, что «союзники — это те, кто готов с тобой рядом умирать и оказывать военную помощь». По мнению украинского экс-посла, в случае военного конфликта с Россией страна может рассчитывать только на дипломатическую и финансовую поддержку.

До этого Алексей Пушков порассуждал о нужности Украины для ЕС. Как считает сенатор, cтранам Европейского союза (ЕС) следует понимать, что прием в свой состав Украины будет не завершением европейского проекта, а серьезным шагом к его подрыву и разрушению.