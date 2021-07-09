Крупный европейский фонд разочаровался в России

Крупный инвестфонд, входящий в шведскую группу SEB, разочаровался в России и вышел из местных активов, пишет Rusbonds со ссылкой на аналитика инвесткомпании БКС Вячеслава Смольянинова.

По подсчетам финансиста, за первую неделю июля иностранные фонды, специализирующиеся на российских активах, продали их на сумму в 150 миллионов долларов. Всего за последние две недели отток капитала от фондов-нерезидентов составил 200 миллионов долларов. Чистый отток (за вычетом притока капитала) при этом составил четыре миллиона долларов.

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Большая часть сделок пришлась на фонд SEB Eastern Europe ex-Russia. Аналитик объясняет существенный отток переклассификацией активов внутри группы SEB. По его оценке, выведенные с российского рынка средства могли быть инвестированы в бумаги стран Восточной Европы через другой фонд — SEB Eastern Europe Small Cap. Его активы за последнее время увеличились на 225 миллионов долларов.

SEB Eastern Europe ex-Russia специализируется на вложениях в крупные российские компании финансового, металлургического и технологического секторов, среди которых «Яндекс», Сбер, Московская биржа, Новолипецкий металлургический комбинат. Его доходность с начала года составила 10,3 процента.

Смольянинов связывает уход инвесторов-нерезидентов с российского рынка с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, который быстро распространяется по стране на протяжении последних недель. Многие инвесторы видят в этом риск для деятельности компаний из разных отраслей, особенно из сферы услуг, и для национальной экономики в целом.

