Британский боксер Тайсон Фьюри сдал положительный тест на COVID-19 перед намеченным поединком с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Таким образом, поединок между тяжеловесами перенесен на 9 октября. Место проведения боя остается прежним — Лас-Вегас. Изначально планировалось, что третий поединок между Тайсоном и Уайлдером пройдет 24 июля.

У Фьюри выявили коронавирус после того, как британец сделал первую прививку в рамках вакцинации. Заразился ли британец штаммом «дельта» — не уточняется.

В феврале 2020-го Фьюри нокаутировал Уайлдера в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). После этого британец не выступал.

Первый поединок между тяжеловесами завершился вничью.