Тайсон Фьюри сломал потолок во время отработки ударов

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри поделился роликом с тренировки, в ходе которой из-за ударов спортсмена в помещении сломался участок подвесного потолка. Видео доступно в Twitter-аккаунте британца.

32-летний Фьюри отрабатывал удары по боксерскому мешку. Конструкция расшаталась, и потолок над спортсменом не выдержал и сломался. Ситуация вызвала смех в тренировочном зале. Британец был вынужден выбрать другой снаряд.

Фьюри — действующий чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Среди громких побед британца — триумфы в поединках с Владимиром Кличко и Деонтеем Уайлдером.