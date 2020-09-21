Тренер Майка Тайсона отказался считать его 54-летним

Тренер Рафаэль Кордейро отказался считать американского боксера Майка Тайсона 54-летним. Его слова приводит The Sun.

Кордейро заявил, что в преддверии поединка с соотечественником Роем Джонсом боксер готов так хорошо, что смог бы победить даже чемпионов мира Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. «Он борется каждый день в тренажерном зале, и лучшее еще впереди. Он не похож на 54-летнего», — заметил специалист.

Ранее 21 сентября голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне забеспокоился о Джонсе перед боем с Тайсоном и дал ему совет. По мнению Сталлоне, Джонсу нельзя давать себя бить.

О намерении 54-летнего Тайсона провести с 51-летним Джонсом выставочный поединок стало известно 21 июля. Предполагается, что выручка от боя, который назначен на 28 ноября, пойдет на благотворительность.

Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.