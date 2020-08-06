Ноги Майка Тайсона удивили фанатов

Американский боксер Майк Тайсон продемонстрировал, какова сейчас его физическая форма, чем вызвал реакцию пользователей сети. Фото появилось в Instagram тренера спортсмена Рафаэля Кордейро.

На фото 54-летний Тайсон попозировал вместе с бойцом Рафаэлем Кордейро после тренировки. Юзеров удивили накачанные ноги спортсмена и объем его бедер. «Вау! Майку — 54, а его ноги выглядят монструозно массивно», «Впечатлен ногами Тайсона. Он настоящий человек-танк», «Ух ты, мускулы Майка помнят его старые годы. Он как будто прокатился в машине времени и вернулся в 1988», — писали фанаты.

21 июля Тайсон выразил желание провести выставочный поединок с соотечественником Роем Джонсом. Бой назначен на 12 сентября. Планируется, что он будет восьмираундовым.

Менеджер Джонса Жолт Барна заявил, что американец застрахует уши перед боем с Тайсоном. Это связано с резонансным случаем, когда Тайсон во время боя откусил часть уха соотечественнику Эвандеру Холифилду.

О желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров Тайсон рассказал в конце апреля. Американец не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл.