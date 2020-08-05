Уши Роя Джонса застрахуют перед боем с Тайсоном

Менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира Роя Джонса Жолт Барна планирует застраховать уши боксера перед боем с соотечественником Майком Тайсоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Roy Jones Jr Boxing Russia.

По мнению Барна, необходимо предусмотреть «возможный казус». «В июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду», — уточняется в сообщении.

3 августа сообщалось, что Тайсон попытается нокаутировать Джонса, хотя это и против правил выставочного поединка. Американец признался, что создан для того, чтобы «делать людям больно».

21 июля 54-летний Тайсон заявил, что собирается провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира, 51-летним Джонсом. Выставочное противостояние пройдет в Калифорнии 12 сентября. Планируется, что поединок будет восьмираундовым.

О желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров Тайсон рассказал в конце апреля. Американец не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл.

Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу одержал Холифилд. В первом случае Тайсон в 11-м раунде был отправлен в нокаут, по ходу второго боя его дисквалифицировали после двух укусов за уши соперника.