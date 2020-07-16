Спасшего сестру от собаки мальчика признали почетным чемпионом по боксу

Всемирный боксерский совет (WBC) признал шестилетнего Бриджера Уокера почетным чемпионом. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Организация признала мальчика чемпионом за проявленную храбрость. Шестилетний Уокер спас сестру от нападения собаки. В результате полученных травм врачи наложили около 90 швов. «Если кто-то должен был умереть, я решил, что это должен быть я», — заявил сам мальчик.

WBC — одна из четырех ведущих боксерских организаций мира. Действующий чемпион по версии WBC в тяжелом весе — британец Тайсон Фьюри.

Фьюри одержал победу над американцем Деонтеем Уайлдером, ранее не знавшим поражений, в феврале 2020-го.