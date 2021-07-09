Отбывающий наказание вор в законе снова предстанет перед судом

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Ленинградской области, который обвиняется по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Саратовский областной суд для рассмотрения.

В настоящее время вор в законе уже отбывает наказание в исправительном учреждении за вымогательство.

По версии следствия, с 2013 года обвиняемый занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к ворам в законе, которые обладают непререкаемым авторитетом в преступной среде.

Находясь в колониях Саратовской области, мужчина распределял сферы влияния в преступном мире: назначал смотрящих, руководил заключенными, применяя к ним меры воздействия, принятые в преступном мире, и другими действиями демонстрировал свою принадлежность к высшему криминальному статусу в преступной иерархии.