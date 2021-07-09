Названо условие укрепления курса рубля

Минэкономразвития России ожидает укрепления среднего курса рубля до 72,8 рубля за доллар в 2021 году при цене нефти марки Urals 65,9 доллара за баррель. Такое условие назвал ТАСС представитель ведомства.

При этом значение 70,2 рубля за доллар возможно при цене Urals 64,8 доллара за баррель в 2022 году, 71 рубль за доллар — при Urals 60,8 доллара в 2023 году и 72,8 рубля за доллар — при Urals 57,4 доллара в 2024 году.

«Более крепкий рубль — да, это связано, конечно, с ценой на нефть, но вопрос по валютному рынку остается зоной наших дополнительных исследований. Мы еще раз в августе очень внимательно посмотрим», — пояснил представитель.

Ранее представитель Минэкономразвития заявил, что возвращение экономики России на докризисный уровень ожидается в июле 2021 года. Ведомство направило в четверг в регионы письмо с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку.

8 июля оптовые цены на бензин Аи-92 в России установили исторический рекорд, достигнув 55 656 рублей за тонну. Стоимость бензина равнялась 55 336 рублям за тонну. Таким образом, рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 0,27 процента.