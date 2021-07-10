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На Кубани в крупное ДТП попали 13 машин

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодарском крае в крупную аварию попали 13 машин из-за пожара на поле. Уточняется, что ДТП произошло в Крымском районе Кубани, сообщает ТАСС в субботу, 10 июля.

«По предварительным данным, ДТП произошло по причине задымления дороги (возгорание на поле)», — сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Отмечается, что после ДТП в больницу были направлены три человека. На месте аварии организовано реверсивное движение.

Накануне, 9 июля, сообщалось, что рейсовый автобус, в котором находились 30 человек, попал в ДТП на трассе в Сочи. Водитель не справился с управлением и столкнулся с легковой машиной, после чего съехал в кювет. В результате аварии пострадали 12 человек.

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