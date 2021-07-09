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В ДТП с автобусом на российской трассе пострадали 12 человек

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Рейсовый автобус, в котором находилось 30 человек, попал в ДТП на российской трассе в Сочи. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

Уточняется, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с легковушкой, после чего съехал в кювет. В результате аварии пострадали 12 человек.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в российском регионе опрокинулся микроавтобус «Газель» с трудовыми мигрантами. В результате аварии в Волгоградской области пострадали 13 человек. В управлении по вопросам миграции уточнили, что в автобусе ехали граждане Узбекистана, которые работают в России на законных основаниях.

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