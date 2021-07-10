В США обозначили «переломный момент» для F-35

В 2036 году операции Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II достигнут пиковых значений, что может привести к трудностям с поддержкой данных самолетов в случае, если расходы на их эксплуатацию останутся на текущем уровне, пишет Defense News.

Издание, ссылаясь на отчет Счетной палаты США, обозначает указанный период как «переломный момент» для истребителей пятого поколения. При сохранении текущих эксплуатационных расходов разрыв между фактической и запланированной стоимостью обслуживания F-35 Lightning II достигнет шести миллиардов долларов.

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Defense News отмечает, что во избежание перерасхода средств ВВС необходимо сократить к 2036 году расходы на эксплуатацию истребителей на 47 процентов (4,4 миллиарда долларов), КМП — на 26 процентов (900 миллионов долларов), ВМС — на 14 процентов (655 миллионов долларов).

У Пентагона и головного подрядчика, компании Lockheed Martin, подходы к вопросу снижения затрат на F-35 Lightning II различаются, сообщает издание.

В июне украинское информационно-консалтинговое агентство Defence Express заявило, что F-35B Lightning II, взлетевший с британского авианосца Queen Elizabeth в Средиземном море, отработал атаку и дальнейшее «условное уничтожение» кораблей Военно-морского флота России.

В январе Кристофер Миллер, занимая должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II «куском дерьма».