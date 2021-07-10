Немецкий регион ввел режим ЧС из-за хакерской атаки

Власти немецкого округа Анхальт-Битерфельд (федеральная земля Саксония-Анхальт) ввели режим ЧС из-за хакерской атаки. Об этом сообщает РИА Новости.

После масштабного кибернападения, случившегося несколько дней назад, работа компьютерной системы округа оказалась полностью парализовала. По прогнозам, на полноценный ввод ее в эксплуатацию может потребоваться две недели.

Из-за атаки, среди прочего, населению временно не могут выплачиваться какие-либо социальные и другие пособия. Уточняется, что это первый подобный случай в ФРГ.

Хакеры инфицировали систему вирусом-вымогателем. Все данные оказались зашифрованы, для восстановления доступа преступники требуют выкуп.

Ранее вице-президент по безопасности пользователей Microsoft Том Берт рассказал о новых хакерских атаках на ряд научно-исследовательских, консалтинговых и некоммерческих организаций, а также государственных агентств США. По его словам, за атакой может стоять «группировка Nobelium из России», связанная с атаками на клиентов SolarWinds в 2020 году.

В начале 2020 года были взломаны системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, данные с серверов были похищены. Взлом также коснулся министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и Госдепартамента. Госучреждения пользовались услугами фирмы SolarWinds. Вашингтон обвинил в случившемся «русских хакеров».