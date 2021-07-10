Британцы внезапно отказались оснастить украинские катера

Британская компания Rolls-Royce отказалась продать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр». Об этом в своем Facebook заявил бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Бывший чиновник рассказал, что ситуация с простойкой катеров «начинает походить на закрученный детектив». «Они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», — сообщил он.

При этом Бирюков отметил, что для российских патрульных катеров «Раптор» британцы легко поставляют водометы. «Страшно предположить, что бизнес — это ничего личного», — заявил экс-советник.

Кроме того, по его словам, два построенных украинских катера не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке.

В марте прошлого года руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера класса «Кентавр» ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной» техникой. По его словам, катера вышли «сырыми и низкокачественными», как и их предшественники.