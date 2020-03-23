Украинские катера сравнили с братской могилой

Десантно-штурмовые катера класса «Кентавр» ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной» техникой, заявил в Facebook руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

Изначально предполагалось, что новые катера станут улучшенной версией малых бронированных артиллерийских катеров. Они должны были стать более мореходными, быстрыми, многозадачными и со сбалансированным комплексом вооружения. «Этого не произошло», — отметил Чмут.

По его словам, катера вышли «сырыми и низкокачественными», как и их предшественники. «А сама конструкция — просто ужасной для высадки морской пехоты», — считает эксперт.

Чмут полагает, что это нелестно характеризует уровень всего украинского военного судостроения. По его мнению, на такие проекты государство выделяет значительные суммы денег, однако в итоге военная техника не может выполнить поставленных задач.

«Тридцать два морпеха, которых он должен доставлять, превращают его в братскую могилу», — написал Чмут. Он добавил, что в десантном отделении «Кентавров» не хватает места для оружия, личных вещей и габаритных грузов. На таких катерах некуда положить раненых, заключил военный эксперт.

Ранее телерадиостудия «Бриз» украинского Минобороны показала сюжет, в котором назвала катера «Кентавр» достойным ответом большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота России. В ролике отметили, что российские БКД «намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс».

Десантно-штурмовые катера типа «Кентавр» призваны решать задачи в ближайшей морской и речной акватории, вступая в бой с противником или обеспечивая доставку и высадку взвода десанта.

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